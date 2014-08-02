تمتعي بساعة من الاسترخاء مع الحمام التركي

إن الحمامات التركية ليست حديثة على الإطلاق، بل هي حمامات ابتكرها قدماء الأتراك لتنظيف الجسم بعمق من جهة، ولتنشيط الجلد وإعادة التألق له مجدداً من جهة أخرى، فهل قمت بتجربتها مسبقاً؟ وهل تعرفين أن الحمام التركي يتكون من تركيبة منزلية بسيطة وسهلة التنفيذ في المنزل؟ فلماذا لا تقومين بتجهيز أدواته للتمتع بساعة من الاسترخاء مع هذا الحمام المميز؟

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•أدوات الحمام التركي

1.قناع تقشير الجسم "رده + ماء ورد" أو أي مقشر طبيعي آخر.

2.قناع تنظيف وتعطير الجسم، ويتكون من: "عسل + كوب زبادي + بياض بيضة، ملعقتين من الترمس المطحون + ملعقتين من الحلبة المطحونة + ملعقة نشاء + أحد العطور الزيتية".

•خطوات الحمام التركي

1.التبخير

إن أول خطوة من خطوات الحمام التركي هي خطوة التبخير، وهي خطوة تحتاج إلى الجلوس في غرفة الساونا أو البخار لمدة نصف ساعة حتى تتفتح مسام الجلد وتتقشر طبقة البشرة الخارجية، ولكن إن لم تتوفر لديك هذه الإمكانية فيمكنك استبدالها بالجلوس في حوض الاستحمام الممتلئ بالماء الساخن لمدة نصف ساعة.

2.التقشير

ابدئي بتدليك بشرتك بالمقشر باستخدام ليفة خشنة لمدة دقائق، ثم قومي بفتح الماء على جسمك، ولاحظي نزول الجلد الميت والدهون والشوائب من الجلد.

3.التنظيف والتعطير

استخدمي الليفة مرة أخرى لتدليك جسمك بمزيج تنظيف وتعطير الجسم لمدة دقائق، ثم قومي بفتح الماء لتلاحظي عودة تألق ولمعان البشرة مرة أخرى، وتمتعي ببشرة أكثر نعومة وبياضاً.

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