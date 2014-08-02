اعتني بشعرك المجعد على طريقة ميريام فارس

عندما يصبح الشعر المجعّد كثيفاً يؤثر سلباً على التسريحة ما يفقدها جمالها. فاذا كان شعرك مجعد وتعانين من مشاكل الاعتناء به موقع "سيدتي نت " يكشف لك أسرار العناية بالشعر المجعد على غرار ميريام فارس التي تتميز بالشعر المجعد الذي يحافظ على لمعانه في كل اطلالاتها.

تابعي هنا: "سيدتي نت" في تجربة جمالية مع "لوريال باريس"

نصائح أساسية لإزالة النوبرة من الشعر المجعد:

- اغسلي شعرك دائماً بالماء الباردة، لأنّ المياه الساخنة تؤدي الى جفاف الشعر ما يزيد من نوبرته.

- لا تستخدمي الشامبو أكثر من مرتين في الأسبوع. كما ننصحك باستخدام الشامبو الذي لا تكون رغوة الصابون فيه كثيرة.

- تجنّبي لفّ المنشفة حول شعرك واستخدمي منشفة من القطن.

- مشّطي شعرك وهو رطب لأنّ تمشيطه وهو جاف سيزيد من نوبرته ويصبح أكثر هشاشة.

- استخدمي البلسم دائماً بعد الشامبو وخصوصاً على أطراف الشعر.

- رطبي شعرك باستمرارللتخلص من التقصف.

- انتبهي الى ان علاج الشعر بالزيت الحار لهذا النوع من الشعر يعتبرغير فعّال، إذ يشكل حاجزاً ولا يدخل الى خلايا الشعر.

- تجنبي المناخ الرطب الذي يفقد الشعر رطوبته ويجفّفه أكثر من المعتاد.

الى جانب مستحضرات Wella Pro Series التي تعتمد عليها ميريام فارس للحفاظ على صحة وجمال شعرها اليك قناع طبيعي سهل وبسيط يحافظ على لمعان الشعر المجعد.

خلطة البيض للشعر المجعد:

أضيفي إثنين من صفار البيض إلى كوب من الماء الدافئ، ثمّ أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وبعض القطرات من أي زيت أساسي.

ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة، ثمّ قومي بغسله واتركيه حتى يجف. يوضع هذا الخليط بعد الشامبو.

يتحول الشعر المجعّد الى مشكلة جمالية عند بعض النساء وخصوصاً عندما يفقد حيويته ما يجعلهن يزرن مصفف الشعر دائماً. لكن في الواقع ان القليل من الاهتمام يحول الشعر المجعد الى تسريحة طبيعية تمنحك اطلالة مميزة.

اعتني بشعرك المجعد!

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