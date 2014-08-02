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مدير مرور القاهرة الجديدة يلتقى القيادات لوضع خطط المرحلة المقبلة

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مدير مرور القاهرة الجديدة يلتقى القيادات لوضع خطط المرحلة المقبلة مدير مرور القاهرة الجديدة يلتقى القيادات لوضع خطط المرحلة المقبلة

التقى اللواء حمدى الحديدى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديد، بعدد من قيادات مرور القاهرة، وذلك بغرض وضع الخطط المرورية خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق أعلى معدلات السيولة وتسهيل حركة المواطنين بشوارع العاصمة.

وأشاد اللواء ‏حمدى الحديدى، فى أول لقاء له بقيادات الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمجهودات والإنجازات التى تحققت فى عهد اللواء ‫‏حسن البرديسى مدير مرور القاهرة السابق على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

كما أكد مدير مرور القاهرة الجديد حرصه الكامل على سرعة الانتهاء من وضع خطة آداء جديدة للنهوض بمستوى العمل المرورى بالعاصمة، طبقا لما تستلزمة الفترة الراهنة، مشدداً على ضرورة استغلال كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق سيولة مرورية ملحوظة بشوارع وميادين العاصمة.


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