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لجنة ترشيح رئيس جامعة الأزهر تتلقي طلبات المتقدمين من الإثنين وحتى السبت

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لجنة ترشيح رئيس جامعة الأزهر تتلقي طلبات المتقدمين من الإثنين وحتى السبت لجنة ترشيح رئيس جامعة الأزهر تتلقي طلبات المتقدمين من الإثنين وحتى السبت

الدكتور أحمد الطيب

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة استشاريَّة لتلقي وفحص أوراق المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة الأزهر ، تبدأ عملها اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ، وحتى يوم السبت القادم بما فيها العطلة الأسبوعية ، بمقرِّ مشيخة الأزهر.

وأوضح بيان لمشيخة الازهر اليوم أنه تقرر أن يقدِّم المرشحون أوراقهم إلى اللجنة متضمنا طلب الترشيح مرفقا به بيان حالة رسمي من الكلية المختصة ، مشفوعًا بالسيرة الذاتية الخاصة به وما يؤيدها ، موضحا بها الأبحاث العلمية بعد درجة الأٍستاذية ، والمؤتمرات الأكاديمية في مجال التخصص الدقيق ، وخطة العمل الخاصة به ، ومبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

وأشار البيان الى الشروط التى يجب أن تتوافر فيمَن يتقدم لشغل هذا المنصب ، وهي أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة ، ويكون قد أمضى خمس سنوات في درجة الأستاذية ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة ، أو بعقوبة مُقيِّدة للحرية في جريمةٍ مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما يشترط للمتقدم لمنصب رئيس جامعة الازهر ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ، وعدم سبق شغله لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين و ألا يكون المتقدم متوليًا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وتختص اللجنة التي شكَّلها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بفحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير مستوفي الشروط ومقابلة المرشحين لاستعراض برامجهم وخطتهم في التطوير ، وتُرفَع اللجنة ترشيحاتها في ضوء ما أسفر عن الفحص والمقابلات إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لإعمال اختصاصه في الاختيار والعرض على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين.

أ ش أ

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