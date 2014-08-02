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الشوبكي : وفد المفاوضات الفلسطيني يصل مساء اليوم للقاهرة

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الشوبكي : وفد المفاوضات الفلسطيني يصل مساء اليوم للقاهرة الشوبكي : وفد المفاوضات الفلسطيني يصل مساء اليوم للقاهرة

السفير الفلسطيني بالقاهرة، جمال الشوبكي

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، جمال الشوبكي، بأن الوفد الفلسطيني لمفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيصل إلى القاهرة مساء اليوم .

وقال السفير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – لدى وصوله اليوم من عمان أن الوفد سيستقل الطائرة من عمان في الساعة الثامنة من مساء اليوم قادما للقاهرة .

وعن أعضاء الوفد الذى سيصل من غزة أوضح الشوبكي أن عددا منهم سيصل مساء اليوم والباقي غدا الأحد  ولكن الأمر يتوقف على الأوضاع الأمنية في منطقة رفح .

وتوجه السفير الفلسطيني فور وصوله إلى مستشفى يعالج فيه بعض الجرحى الفلسطينيين بعد إصاباتهم في العدوان الإسرائيلى على غزة .

أ ش أ

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