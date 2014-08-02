الشوبكي : وفد المفاوضات الفلسطيني يصل مساء اليوم للقاهرة

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، جمال الشوبكي، بأن الوفد الفلسطيني لمفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيصل إلى القاهرة مساء اليوم .

وقال السفير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – لدى وصوله اليوم من عمان أن الوفد سيستقل الطائرة من عمان في الساعة الثامنة من مساء اليوم قادما للقاهرة .

وعن أعضاء الوفد الذى سيصل من غزة أوضح الشوبكي أن عددا منهم سيصل مساء اليوم والباقي غدا الأحد ولكن الأمر يتوقف على الأوضاع الأمنية في منطقة رفح .

وتوجه السفير الفلسطيني فور وصوله إلى مستشفى يعالج فيه بعض الجرحى الفلسطينيين بعد إصاباتهم في العدوان الإسرائيلى على غزة .

أ ش أ