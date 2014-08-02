أروع تصاميم الأطفال

تقدم لك "سيدتي وطفلك" وبمشاركة أكثر من ثلاثين مصمماً ودار أزياء عالمية منها: «بول سميث جونيور» و«جونيور غولتيه»، و«كلوي»، و«ليتل مارك جاكوبس»، و«آي بينكو بالينو»، و«سوزان إيرمان»، و«آن كوريس»، و«سوبر تراش»، إضافة إلى أزياء الكاجول التي قدمتها دار «تومي هيلفيغر»، و«ديزل»، و«سكوتش شرانك»، و«شكوتش ريبيل»، و«وايلد فوكس»، و«رايتشل ريلي»، و«فينغر إن ذا نوز»، و«مونستر كيدز» .

تقدم لك بعضاً من الأزياء التي تناسب العيد، فيظهر أطفالك في غاية الأناقة، وفي الوقت نفسه ترسمين صورة عن آخر الابتكارات في عالم الموضة الخاصة بالطفل