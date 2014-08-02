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تأجيل محاكمة الهارب ممدوح إسماعيل و79 متهماً فى أحداث روض الفرج لجلسة 4 أغسطس

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تأجيل محاكمة الهارب ممدوح إسماعيل و79 متهماً فى أحداث روض الفرج لجلسة 4 أغسطس تأجيل محاكمة الهارب ممدوح إسماعيل و79 متهماً فى أحداث روض الفرج لجلسة 4 أغسطس

محكمة

أجلت حكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، نظر محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامي ممدوح إسماعيل “هارب”، فى أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 4 اغسطس الجاري، لاستكمال سماع شهود الاثبات والمرافعات.

كما صرحت المحكمة لأحد المتهمين باداء الامتحانات، كما أمرت بعرض باقي المتهمين على الطب الشرعي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس من العام  الماضي.

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