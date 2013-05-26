عبد الله رشاد يقدّم جلسات "الدانا" وعلي بن محمد يعتذر

أعرب الفنان د.عبد الله رشاد، عن سعادته بخوضه تجربة التقديم التلفزيوني من خلال تقديمه جلسات "الدانة" الطربية التي يجري تصويرها حالياً في جدة ويخرجها فيصل اليماني. وقد أكّد عبد الله رشاد أن جلسات "الدانة" سيكون لها نكهة خاصة جداً تختلف عن كل الجلسات التي تقدمها التلفزيونات الأخرى، وستضم نخبة من الفنانين الخليجيّين والعرب، وستعمل على أن تكون جسراً فنياً يربط مختلف أقطار العالم العربي تحت لواء الفن الأصيل، ضمن أجواء خليجيّة تراثيّة يُسجَّل فيها مشاركة واسعة من فنانين توافدوا من الخليج والوطن العربي.

وأوضح رشاد أنه حاول الاعتذار من المخرج فيصل يماني، لكنه لم يستطع الاعتذار بعدما أقنعه عبد الرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بفكرة البرنامج الذي يستضيف مختلف أجيال الطرب العربي من فنانين مخضرمين ومواهب شابة التي حققت نجاحاً كبيراَ. وسوف تكون جلسات "الدانا" تهنئة التلفزيون السعودي لجمهوره بعيد الفطر المبارك. واليوم سيتم استضافة الفنانين علي عبد الكريم وأحمد الجميري ونايف الراشد.

وكان يفترض أن يشارك مع ضيوف الليلة الفنان علي بن محمد، الذي تسبّبت وعكة صحية طارئة في منعه من الحضور والمشاركة وفق الجدول المخصص له. وأعرب الفنان عن أسفه لعدم تمكنه من المشاركة، وتفهمه لعدم إمكانية المشاركة بسبب تثبيت أسماء المشاركين في جدول تصوير الجلسات.