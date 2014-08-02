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حريق بمحول كهرباء بالمنوفية بسبب قطة

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حريق بمحول كهرباء بالمنوفية بسبب قطة حريق بمحول كهرباء بالمنوفية بسبب قطة

حريق بمحول بسبب قطة

تسببت ” قطة” في حريق محول كهربائى بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر قفزها داخل محول الكهرباء الأمر الذي أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالى واحتراق المحول، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث مركز الباجور يفيد من احتراق محول كهربائى بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر قفز قطة داخل محول الكهربائى الأمر الذي أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالى واحتراق المحول وتفحم القطة.
> على الفور تم السيطرة على الحريق وتم إبلاغ الكهرباء لعمل الصيانة، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4011 إداري مركز الباجور وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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