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اشتباكات بين قوات الأمن والمعاقين لفض إعتصامهم بالقوة بالشرقية

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اشتباكات بين قوات الأمن والمعاقين لفض إعتصامهم بالقوة بالشرقية اشتباكات بين قوات الأمن والمعاقين لفض إعتصامهم بالقوة بالشرقية

 


> شهد محيط ديوان عام محافظة الشرقية مناوشات واشتباكات بين الاجهزة الامنية، وعشرات المعاقين المعتصمين امام المحافظه بعد ان قطعوا الطريق واشعلوا الاطارات امام المحافظة  مما ادى الى تكدس السيارات وتعطل الحركة المرورية،و اكد شهود عيان ان اجهزة الأمن حاولت فض الاعتصام بالقوة والاعتداء على المعاقين بالعصى لاجبارهم على فتح الطريق وتسيير الحركة المروريه .
> جاء ذلك بعد ان قطع اليوم العشرات من المعاقين بمحافظة الشرقية الطريق العام امام ديوان عام المحافظة وقاموا بأشعال الإطارات على الطريق مما تسبب فى تصاعد الادخنة الكثيفه بشارع المحافظة و رفع المحتجون مجموعة من المطالب منها تعينهم في الوظائف الحكومية بما ينص عليه القانون بالإضافة إلي أن المعينين منهم يتقاضون رواتب هزيلة جدا.

 

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