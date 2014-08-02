بيع مزرعة «مايكل جاكسون» بـ 60 مليون دولار

قرر أبناء المطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، عقب وفاته بخمسة سنوات بيع مزرعة سن الأكثر شهرة من أجل سداد قرض متأخر.

وذكرت «ديلي ميل» البريطانية أنه قد أُعلن عن بيع مزرعة نيفرلاند والتى كانت ملك المطرب الراحل مايكل جاكسون بمبلغ قد يصل إلى 60 مليون دولار.

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> كان اشترى جاكسون المزرعة والتى تقع بسانتا باربرا بكاليفورنا،مسقط رأسه، واسماها نيفرلاند وألحق بها مدينة للملاهى وحديقة لركوب الخيل ساعة كبيرة مزينة بالورود، وأكد أن لديه مكتبة كبيرة تحوى 10 آلاف كتاب فى مجالات علم النفس،الفن والشعر.

اشترى مايكل نيفرلاند عام 1988 وعاش بها إلى عام 2004 بعد قضية التحرش الجنسى حيث أعلن أنه لن يعود للعيش بها مجددًا بعد أن انتهكها رجال الشرطة وقت القبض عليه.

وكانت قد تحولت المزرعة التى تبلغ مساحتها 3 آلاف فدان إلى مدينة مُهملة بعد وفاة ملك البوب.