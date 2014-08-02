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مشادات بين دفاع متهمي “أحداث روض الفرج” حول سرعة الفصل فى القضية

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مشادات بين دفاع متهمي “أحداث روض الفرج” حول سرعة الفصل فى القضية مشادات بين دفاع متهمي “أحداث روض الفرج” حول سرعة الفصل فى القضية

أرشيفية

نشبت مشادات بين هيئة دفاع متهمى أحداث روض الفرج، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حول سرعة الفصل فى الدعوى.

وقال القاضى “هناك أبرياء فى القفص ولابد من سرعة الفصل في مطالب الدفاع بالمرافعات”.  بينما أصر عدد من دفاع المتهمين على استكمال سماع شهود الاثبات، وإنتظار ورود تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتهمين، وذلك أثناء نظر محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل ” هارب ” فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس من العام  الماضى.

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