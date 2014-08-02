كوفي: تدريب العميد قوي بشكل غير طبيعي

قال محمد كوفي لاعب وسط الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق عقب خوضه المران تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق الأبيض إنه كان قويا بشكل غير طبيعي.

وتولى العميد ولاية الزمالك خلفا لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني الذي تمت إقالته بعد التعادل أمام مازيمبي سلبيا في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كوفي لموقع الزمالك الرسمي: "سعيد بالتدريب تحت قيادة العميد، لقد كان جيد جدا وقوي بشكل غير طبيعي".

وأضاف "أنا لاعب محترف وسعيد مع أي مدرب سواء كان ميدو أو حسام حسن".

وخاض كوفي مباراة الزمالك مع مازيمبي في وسط الملعب وقدم أداء طيب في أول ظهور له.