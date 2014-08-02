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أمريكيون يتظاهرون أمام مقر «CNN» و«FOX NEWS» تنديداً بالتغطية المنحازة لإسرائيل

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أمريكيون يتظاهرون أمام مقر «CNN» و«FOX NEWS» تنديداً بالتغطية المنحازة لإسرائيل أمريكيون يتظاهرون أمام مقر «CNN» و«FOX NEWS» تنديداً بالتغطية المنحازة لإسرائيل

أرشيفية

تظاهر الآلاف من المحتجين أمام مقري قنوات (CNN) و(FOX NEWS)، بمدينة “نيويورك” الأمريكية، تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واحتجاجاً على التغطية الإعلامية المنحازة إلى جانب إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وبدأت الاحتجاجات من أمام مقر قناة CNN الواقع في مبنى “تايم وارنر” في “مانهاتن”، حيث شارك في المظاهرة الآلاف من المواطنين متعددي الأعراق والديانات، وكان بينهم بعض اليهود.

وقام المحتجون برسم شعار النازية على العلم الإسرائيلي، ورفعوا صوراً تظهر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة، كما لوّن المتظاهرون وجوههم بألوان العلم الفلسطيني، بينما اتخذت شرطة نيويورك تدابير أمنية مشددة في المكان.

وردد المحتجون شعارات تضامنية مع غزة، من قبيل “نحن هنا ياغزة، قولي لأطفالك لا يخافوا”، و”كلنا فلسطينيون”، و”لا تبكي يا غزة، لن نسمح بموتك”، و”فلسطين حرة”، و”تحيا غزة”. فيما ندد المتظاهرون بالسياسة الإعلامية المنحازة، التي تنفذها القناتين في تغطية الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتدخلت الشرطة لمنع عدد من المحتجين الموالين لإسرائيل، والذين حملوا الأعلام الإسرائيلية، بعد أن قاموا بالاعتداءات اللفظية على المتظاهرين، وتوجيه الشتائم لهم.

وبعد ساعتين من التظاهر أمام مقر (CNN) سار المتظاهرون من ميدان “تايمز”، متوجهين إلى مبنى مقر قناة (FOX NEWS)، مرددين هتافات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين، فيما استمرت الشرطة بالسير في محيطهم، كما تواجه المحتجون مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الموالين لإسرائيل، فيما قام المحتجون بالهتاف “كم طفل قتلتم اليوم يا إسرائيل”، “اخجلي من نفسك يا إسرائيل”. – New York

 

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