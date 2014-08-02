ضبط 6115 مخالفة مرورية و650 ألف جنيه حصيلة المخالفات خلال شهر بأسيوط

تمكنت إدارة المرور بأسيوط من ضبط 6115 ألف مخالفة مرورية خلال شهر يوليو الماضى، بناءاً على توجيهات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط لتشديد الرقابة على الحالة المرورية لتسهيل حركة المرور بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وتكثيف الحملات المرورية بدائرة المدينة والطرق السريعة الزراعية والصحراوية على مداخل المحافظة .

وتنوعت المخالفات مابين “سرعة أزيد من المقرر عن طريق الرادار ، الانتظار في الممنوع ، الانتظار صف ثاني ، بدون رخصة قيادة ، بدون رخصة تسيير ، تركيب زجاج فامية معتم للرؤية ، قيادة مركبة بلوحات معدنية مطموسة ، انبعاث دخان كثيف ، الامتناع عن التوصيل ، تقاضي أجر ازيد من المقرر ، قبول ركاب أزيد من المقرر” ، وضبط عدد كبير من المخالفات المرورية تم التصالح الفوري فيها مع المواطنين بإجمالي 650 ألف جنيه .

وتم ضبط 987 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتم تسليمها للأقسام المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، و13مركبة “توك توك” مخالفة لقانون المرور وخاصة التي تسير بدون تراخيص على الطريق السريع وداخل المدينة ، و27 سيارة ودراجة بخارية مخالفة أثناء سيرها عكس الإتجاه ، وتم سحب الرخص لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

وتمكنت إدارة المرور من ضبط سيارتان نصف نقل ممنوع دخولها في أوقات الذروة طبقاً لقرار المحافظ ، وضبط 18سيارة مبلغ بسرقتها وتسليمها لمالكها مع مواطنين تم ضبطهم بأوراق مزورة ومهربة جمركياً فضلاً عن ضبط 34سيارة ملاكي مخالفة تقوم بتحميل ركاب بالأجر تم سحب تراخيصها واتخاذ اللازم حيالها ، كما تم ضبط 13حالة ايجابية من السائقين أثناء القيادة تحت تأثير المخدر .