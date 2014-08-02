“التخطيط” تعتمد 30 مليون جنيه لإنشاء طريق الهضبة الغربية بأسيوط

وقال إن الطريق يتكلف إنشاؤه حوالي 300 مليون جنيه تم رصد 30 مليون جنيه منها للبدء في تنفيذ المشروع لهذا الطريق الذي يصل طوله لـ 22 كيلو متر ضمن خطة 2015/2014 على أن يتم استكماله في الخطط المالية القادمة وذلك بناء على موافقة وزارة الاسكان على المشروع موضحه أن اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط يولي اهتماماً خاصاً بمشروع الهضبة الذي يوفر تنمية عمرانية شاملة للمحافظة.

وأوضح أن جهاز التعمير سيقوم بطرح الطريق على المكاتب الاستشارية لاعداد الدراسات الاستشارية المطلوبة للبدء في التنفيذ الفعلي للطريق خلال العام الحالي.

وأشار المحافظ إلى أنه قد صدر قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة تخصيص مساحة 3747 فدان لصالح المحافظة لإنشاء تجمع عمراني على الجانب الجنوبي للطريق المراد انشائه بعد أن قامت المحافظة بالحصول على موافقات كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية .

وأضافت المهندسة أيمان على مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة أسيوط أن الطريق يربط الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة/سوهاج) الطريق الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي وطريق (أسيوط/البحر الأحمر) وطريق الجيش ، ويوفر دعم للمناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات بالاضافة إلى النشاط السياحي نرظاً للموقع المتميز للهضبة وتكوين تجمعات عمرانية على جانبي الطريق فضلاً عن توفير مسافة حوالي 15كيلو متر للوصول من مدينة أسييوط إلى الطريق الصحرواي الغربي ومطار أسيوط الدولي ، والتبادل التجاري مع المحافظات والدول العربية ودول جنوب شرق آسيا .