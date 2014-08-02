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مدير أمن السويس يعيد انتشار التمركزات المرورية ويتفقد الشوارع الرئيسية بالمحافظة

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مدير أمن السويس يعيد انتشار التمركزات المرورية ويتفقد الشوارع الرئيسية بالمحافظة مدير أمن السويس يعيد انتشار التمركزات المرورية ويتفقد الشوارع الرئيسية بالمحافظة

اللواء طارق الجزار

قام اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس الجديد بجولة تقدية موسعة، صباح اليوم السبت، على شوارع المحافظة الرئيسية وميدان الخضر والأربعين ومنطقة النمسا وشارع الجيش ، حيث أعاد انتشار التمركزات الأمنية والمرورية بطول شارع الجيش وعدد من الميادين.

وقال مدير الأمن أنه قام بمفاجئة مكاتب الضباط بمديرية الأمن وأماكن استراحات الضباط للوقوف على أخر الأوضاع وللتأكد من سير وأنتظام العمل .

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات أمنية أنه عقد لقاءات كثرة مغلقة مع ضباط وقيادات أمنية سواء جديدة أو قديمة بالمديرية للوقوف على أخر الأوضاع الأمنية بالمحافظة  .

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