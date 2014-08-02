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الخارجية الروسية: غالبية الروس المقيمين فى غزة غادروا إلى مصر

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن غالبية الروس المقيمين فى غزة غادروا إلى يوم 31 يوليو نتيجة الصراع المسلح هناك، بالإضافة إلى بعض المواطنين من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا.

ونقلت وكالة "إيتار- تاس" الروسية للأنباء عن الخارجية الروسية أنه غادر فى الحافلات 75 مواطنا روسيا، بما فى ذلك 8 مواطنين من القرم، و37 مواطنا أوكرانيا، 17 من كازاخستان و5 من مولدافيا، 5 من قيرغيزستان، 4 من بيلاروسيا وإجمالى المغادرين من غزة 151 شخصا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه فى الوقت الراهن فى غزة لا يزال يوجد العديد من الأسر الروسية (حوالى 50 شخصا)، والذين لا يرغبون فى مغادرة القطاع لعدد من الأسباب وتتابعهم البعثة الدبلوماسية الروسية فى رام الله وفى اتصال مستمر معهم بهدف المساعدة الممكنة.

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