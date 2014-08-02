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بالصور: طريق “البلينا ـ بسوهاج” مُنار نهاراً..والغضب يجتاح الأهالى‎

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بالصور: طريق “البلينا ـ بسوهاج” مُنار نهاراً..والغضب يجتاح الأهالى‎ بالصور: طريق “البلينا ـ بسوهاج” مُنار نهاراً..والغضب يجتاح الأهالى‎

أعرب عدد من الأهالى بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج، عن غضبهم من انتشار ظاهرة إنارة الطريق السريع نهارا وإطفائه ليلاً بمسافات طويلة .

وأكد الأهالى أن الطريق السريع جنوب محافظة سوهاج وبالتحديد على طول المسافة الموازية لمركز ومدينة البلينا والتى  تبدأ من كمين أبوشوشة جنوبا عند الحدود مع محافظة قنا وتنتهى شمالا عند قرية برديس، يُنتر نهاراً بصفة مستمرة .

وأوضح المسئولون بقطاع كهرباء سوهاج أن ذلك يمثل اهدار للطاقة الكهربائية، وأن المسئول الأساسى وراء إدارة الإنارة بالطريق السريع هى الوحدات المحلية التى تقع فى محيطها الأعمدة المنارة .

 

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