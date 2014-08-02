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فريد الديب: مبارك لم يتدخل في أحكام القضاء طيلة فترة حكمه

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فريد الديب: مبارك لم يتدخل في أحكام القضاء طيلة فترة حكمه فريد الديب: مبارك لم يتدخل في أحكام القضاء طيلة فترة حكمه

الرئيس الأسبق حسني مبارك

أكد المحامي “فريد الديب” رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق”محمد حسني مبارك” ونجليه وآخرين ، أن مبارك قد نفذ ما وعد به نقيب الصحفيين الاسبق جلال عارف، وألغي عقوبة الحبس في قضايا النشر وجعل الصحفيين يكتبون ويعبرون عن رأيهم بحرية بدون خوف.

ومن ناحية أخري، أشار “الديب” أن مبارك لم يتدخل في أي حكم قضائي طوال فترة حكمه الـ 30 عامًا.

جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”محاكمة القرن” برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

 

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