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محلب يرأس وفد مصر فى القمة المصرية الأمريكية بواشنطن

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محلب يرأس وفد مصر فى القمة المصرية الأمريكية بواشنطن محلب يرأس وفد مصر فى القمة المصرية الأمريكية بواشنطن

إبراهيم محلب

يصل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى واشنطن غداً الأحد فى زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق عدة أيام يرأس خلالها وفد فى القمة الأمريكية – الأفريقية التى تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى الرابع من أغسطس المقبل وتستمر أربعة ايام .

ومن المقرر أن يلقى المهندس ابراهيم محلب كلمة بالمؤتمر يركز فيها على دور المصري في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية ورفع مستوى المعيشة وتنمية مواردها بما يعود بالخير على شعوب القارة وزيادة دخول مواطنيها وتحسين مستوى المعيشة.

وقد أشارت مصادر أن محلب وأعضاء الوفد سيعقدون على هامش القمة عدة لقاءات مع نظرائهم الافارقة والدوليين لشرح اخر تطورات الموقف في الشأن المصري ، واستكمال استحقاقات خارطة الطريق والاعداد لمؤتمر شركاء التنمية في المرحلة القادمة وملامح خطة التنمية المقبلة وتحقيق الإستقرار قي مصر بما يكفل دفع التنمية بمعدلات متسارعة في المرحلة القادمة.

يضم الوفد المصري منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية ، وأشرف عبد التواب سالمان وزير الأستثمار
> وكانت مصر قد تلقت الدعوة للمشاركة فى القمة منتصف الشهر الجارى بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي باستئناف مصر لأنشطتها فى الاتحاد الأفريقي في نهاية يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن تعقد القمة تحت عنوان ”الاستثمار في الجيل القادم” حيث تعتبر القمة فرصة لبحث سبل تحفيز النمو وزيادة فرص العمل وخلق بيئة مواتية للجيل القادم.

وسيعقد على هامش القمة منتدى لرجال الأعمال ومنتدى لمنظمات المجتمع المدني ، وستعقد القمة في ثلاث جلسات حول الاستثمار في المستقبل ، والسلام والاستقرار الإقليمي ، وتوجيه الجيل القادم.
> ومن المقرر أن تبحث القمة مجموعة من القضايا ، من بينها اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز قدرات الدول الأفريقية فيما يتعلق بمواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية ، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول القارة ، والعمل على الاستثمار في الأجيال القادمة ، وتمكين الشباب ، وإرساء السلم والأمن في القارة ، والعمل على إرساء مبادئ الحكم الرشيد ، والتركيز على موضوعات الطاقة.

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طرح فكرة عقد هذه القمة في جولته الأفريقية العام الماضي بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.

أ ش أ

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