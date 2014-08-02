حسن فلاح: رفع كفاءة الأرصفة بموانئ البحر الأحمر ووصول 6 آلاف طن بوتاجاز

قام اللواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة موانى البحر الأحمر مع مسئولي صيانة الأرصفة والساحات بالمرور على أعمال الصيانة لمتابعة كفاءة الأرصفة وساحات ومخازن الهيئة بما يحافظ على المنشآت الحيوية للهيئة و المرور على صالات السفر والوصول.

وأضاف رئيس الهيئة عبر بيان إعلامي أن ميناء الزيتيات استقبل اليوم السفينة جاز اوديسى و على متنها 6000 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي ، كما يشهد ميناء الأدبية اليوم وصول السفينة سبريت اوف مومباى و على متنها 10000 طن بضائع قادمة من جدة و السفينة ريد تاور وعلى متنها 3300 طن بضائع كما يغادر الميناء اليوم السفينة بلوبريدج وعلى متنها 24500 طن حديد متجهة إلى جدة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم وصول العبارة اليوسيفية وعلى متنها 912 راكب و 28 شاحنة و 209 سيارة و العبارة القاهرة و على متنها 1136 راكب و 123 سيارة ، يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 101 معتمر و 3 شاحنة و2 سيارة .

وغادر ميناء سفاجا بالأمس العبارة اليوسيفية وعلى متنها 740 راكب و 32 شاحنة و 39 سيارة و العبارة القاهرة وعلى متنها 320 راكب و 26 سيارة .

وشهد ميناء نويبع بالأمس وصول العبارة آيلة وعلى متنها 531 راكب منهم 500 معتمر “على متن 10 باص عمرة “، و 7 سيارة و 7 شاحنة و العبارة سيناء و على متنها 233 راكب منهم 200 معتمر “على متن 4 باص عمرة ” وغادر الميناء بالأمس العبارة سيناء وعلى متنها 23 راكب و 22 شاحنة و العبارة آيلة وعلى متنها 506 راكب و 10 شاحنة و 6 سيارة .