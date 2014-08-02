بوتين يهنئ قوات الإنزال الجوي الروسية في عيدها

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أفراد قوات الإنزال الجوي الروسية ومحاربيها القدماء بعيدهم المهني الذي يوافق يوم 2 أغسطس.

وجاء في نص التهنئة: “يعتبر أفراد قوات الإنزال الجوي حقا نخبة القوات المسلحة الوطنية، وهم دائما في مقدمة المشهد. نفتخر بالأعمال البطولية للجنود والضباط الذين كانوا ينفذون المهام بجرأة وشجاعة، وكانوا يظهرون أعلى مستوى من التأهيل وقوة الروح والشجاعة الشخصية”، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

وأكد بوتين “أن الجيل الحالي من قوات “المشاة المجنحة” يحافظ لا على التقاليد العسكرية والوطنية لسابقيه فحسب، بل وأيضا يقوم بمضاعفتها، ويحمي المصالح الوطنية لروسيا بإخلاص”.

يذكر أن قوات الإنزال الجوي الروسية تأسست في عام 1930.