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مبارك يدخل قفص الاتهام علي سريره الطبي ويلقي التحية علي محبيه

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مبارك يدخل قفص الاتهام علي سريره الطبي ويلقي التحية علي محبيه مبارك يدخل قفص الاتهام علي سريره الطبي ويلقي التحية علي محبيه

محمد حسنى مبارك – ارشيفية

قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، بإيداع المتهمين بمحاكمة القرن داخل قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحاً، ودخل مبارك علي سريره الطبي ويرافقه طبيبه المعالج .

وقام مبارك بإلقاء التحية علي محبيه وأشار إليهم بيديه وظهرت عليه علامات التعب والإرهاق الشديد، وذلك بعد أن أجري عملية جراحية كبيرة في الفخذ بسبب تعرضه للانزلاق داخل غرفته بمستشفي المعادي العسكري .

وعلى جانب آخر دخل العادلي ومساعديه ، وعلاء وجمال مبارك قفص الاتهام استعداداً لبدء الجلسة .

 

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