مستشفي فرنسي يفتح “بار” لإسعاف المرضي الميئوس من حالتهم

قررت إدارة مستشفى في مدينة كليرمون فيران الفرنسية افتتاح حانة، حيث سيكون بمقدور المرضى الميؤوس من شفائهم احتساء كأس أو اثنين مع عائلاتهم “تحت اشراف طبي”.

وقال مركز مستشفى جامعة كليرمون فيران في بيان “لماذا يتعين علينا أن نرفض رفع الروح المعنوية لأولئك الأشخاص الذين هم في نهاية حياتهم؟ لا يوجد مبرر لمثل هذا الحظر.”

وقالت رئيسة المركز الدكتورة فيرجيني جواستالا، إن من حق المرضى الميؤوس من شفائهم أن “يمتعوا أنفسهم”.

وستكون هذه الحانة هي الأولى في فرنسا التي توفر مثل هذه الخدمة للمرضى وعائلاتهم، وسيخضع العاملين لتدريب خاص قبل افتتاح الحانة في مركز الرعاية الترفيهية التابع للمستشفى في سبتمبر .

وقالت المستشفى إن “التذوق الخاضع لإشراف طبي سيساعد في أن يجعل الحياة اليومية التي غالبًا ما تكون صعبة مبهجة.”

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين دعموا لفترة طويلة مقولة أن مضادات الأكسدة الموجودة في النبيذ الأحمر مفيدة.

رويترز