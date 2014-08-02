“الشيوخ الأمريكي” يعتمد 225 مليون دولار لتجديد “القبة الحديدية” الإسرائيلية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول ،على تحويل 225 مليون دولار كتمويل من أجل تجديد منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل.

وجاءت موافقة الشيوخ على ذلك المبلغ بالإجماع في تصويت أُجري، أمس الجمعة، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اعتزامها إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس النواب موافقته على هذه المساعدة قبل عطلته الصيفية.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الجمهوريون رفضهم طلب الديمقراطيين بتقديم مساعدات لإسرائيل قدرها 2,7 مليار دولار، والتي شملت 225 مليون دولار لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “القبة الحديدية” .