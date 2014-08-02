دعوى ضد جمال ريان مذيع الجزيرة لإهانته رئيس وشعب مصر

أقام الدكتور سمير صبري المحامي جنحة مباشرة ضد جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة لإهانته وتطاولة علي شعب مصر العظيم ورئيسها المشير عبد الفتاح السيسي

وقال صبري في دعواه، اطلعت علي تنهيقة وليست تغريدة عبر صفحة جمال الريان – الإعلامي بقناة جزيرة العمالة والكذب والخيانة – علي تويتر متطاولا علي اسيادة الشرفاء مجموع الشعب المصري العظيم قائلا “الإعلاميين المصريين “يتشفون بقتل الفلسطينين في غزة”.

وأضاف “حينما يتشفى الإعلام المصري بقتل الأطفال والنساء والشهداء و يدعو لتدمير غزة تصبح مصر أم الدنيا زبالة الدنيا والآخرة، كما يريدها الإعلام المصري”.

وقال هذا ”السيسي نفسه يعرف في أعماقه حقيقة أن مصر لم تعد أم الدنيا ولكنه لن يبوح بها لأنها ستكون صادمة للمصريين عند مقارنتها بأي من الدول الفاشلة ثم عاد هذا الكائن ووصف شعب مصر العظيم بالعبيد لإزاحته محمد مرسي من السلطة.

وقال “ريان” اجاحد- المعلن آلية الاول – في عدة – تنهيقات – تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لماذا مصر دولة فاشلة؛ لأن بها 30% عاطل عن العمل، و40% أمي، واثنين مليون لقيط، واثنين مليون في الشوارع، واقتصادها المنهار يستدعي مؤتمرا دوليا للمانحين”.

واختتم المذيع التليفزيوني، بالتساؤل: “لماذا مصر دولة فاشلة؛ لأن20% يقتاتون على المزابل ويعيش معظمهم في المقابر والبيوت العشوائية ولأن معظم المساعدات المالية الأجنبية نهبت بالفساد”.

وأكد صبري ، لقد أصاب الريان وهو فلسطيني الجنسية الحول في نظرة فبدلا من ان يتطاول علي من يحتل وطنة وينتهك مقدساتة ويذل شعبة يتطاول علي شعب مصر العظيم صاحب اليد العليا في تبنية للقضية الفلسطينية وهذا معلوم لكافة الشعوب علي اختلاف ألوانها وأجناسهاو ديانتها وعقائدها لقد تناسي هذا الجاحد ان كل المساعدات التي تقدم للشعب الفلسيطين المحتل من المصريين ومن كافة الدول وهي المصدر الاقتصادي الوحيد لامتة وبدونها ينقرض هذا الشعب المحتل الذي ينتمي آلية هذا الحاقد يتم نهبها من قياداته الذي يعيشون مثله في قصور وفنادق موزة الدوحة لقد نسي هذا الريان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوصى بأهل مصر وعندما أكد على أن أبناء مصر هم خير أجناد الأرض .

وأوضح ، تناسي الريان أن مصر كانت دائماً مطمعا لكل بلد في العالم تشتد قوتها وتري في نفسها القدرة علي حكم العالم..فكانت مصر «أم الدنيا» بحق ومازالت فمن يحكمها يضع يده علي أولي الحضارات الإنسانية الراقية التي بنيت علي العلوم والفنون والثقافة وما تمتلكه من آثار تمثل ثلث آثار العالم مجتمعا،

وأكد أن المذيع تطاول علي المشير عبد الفتاح السيسي وتناسي لحماقتة أن المشير السيسي هو بمثابة بطل شعبي جاء قرار ترشحه بناء على طلب الجماهير وليس لأطماع شخصية، فالشعب نزل إلى الشوارع والميادين مطالبا إياه بالترشح وتحمل مسئولية مصر بعد موقفه النبيل في ثورة 30 يونيو وانحيازه والجيش لصفوف الشعب ولحماية مصر.هو جيش وطني يدفع الروح والنفس مقابل الدفاع عن أرض الوطن.

وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لدعواة التمس الحكم بتطبيق أقصي العقوبة علي جمال الريان لارتكابه الجرائم المعاقب عليهابالمواد ١٧١و١٨٢و١٨٣و١٨٤ و١٨٥و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ من قانون العقوبات .