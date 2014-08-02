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رئيس أركان الجيش الليبي يزور الشريط الحدودي مع مصر

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رئيس أركان الجيش الليبي يزور الشريط الحدودي مع مصر رئيس أركان الجيش الليبي يزور الشريط الحدودي مع مصر

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اللواء ركن عبد السلام العبيدي

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اللواء ركن عبد السلام العبيدي، بزيارة إلي المنطقة العسكرية طبرق.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن الزيارة شملت عدداً من الكتائب والوحدات العسكرية المتمركزة في المنطقة الحدودية، كما شملت الشريط الحدودي بين ليبيا ومصر والتي تأتي تنفيذاً للخطط المشتركة المتفق عليها بين الحكومتين الليبية والمصرية لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني بين البلدين.

وتتزامن زيارة رئيس الأركان إلى المنطقة الحدودية مع انعقاد الجلسة التشاورية لمجلس النواب اليوم السبت بمدينة طبرق.

أ ش أ

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