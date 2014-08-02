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رئيس وزراء إيطاليا يصل القاهرة لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

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رئيس وزراء إيطاليا يصل القاهرة لبحث تطوير العلاقات بين البلدين رئيس وزراء إيطاليا يصل القاهرة لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل اليوم السبت، “ماتيو رينسي” رئيس وزراء إيطاليا، و الوفد المرافق له في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية; لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترات القادمة وكذلك مناقشة الحرب في غزة والمبادرة المصرية.
> ذكرت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وهشام زعزوع وزير السياحة، كانا في استقبال رئيس وزراء ايطاليا والوفد المرافق بمطار القاهرة الدولي .

 

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