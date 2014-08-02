رئيس وزراء إيطاليا يصل القاهرة لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل اليوم السبت، “ماتيو رينسي” رئيس وزراء إيطاليا، و الوفد المرافق له في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية; لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترات القادمة وكذلك مناقشة الحرب في غزة والمبادرة المصرية.

> ذكرت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وهشام زعزوع وزير السياحة، كانا في استقبال رئيس وزراء ايطاليا والوفد المرافق بمطار القاهرة الدولي .