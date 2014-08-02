ليدي غاغا وكلبها يتصدران غلاف مجلة "Harper's Bazaar"

تصدّرت النجمة العالمية، Lady Gaga، غلاف مجلة "Harper's Bazaar" لشهر أيلول المقبل، وهي تحمل كلبها.

Gaga، التي اعتمدت بإطلالاتها على Chanel، ألبست كلبتها "Asia "اكسسواراً مميّزاً.

وقد شارك في جلسة التصوير، التي قامت بها محرّرة " Vogue" الفرنسية، Carine Roitfeld، 18 نجمة عالميّة، من ضمنهم: Penelope Cruz و Linda Evangelista و Lara Stone وCindy Crawford ، إضافة إلى Claudia Schiffer.

واقترح المصوّر في جلسة التصوير أن تجتمع كلبة Gaga بقطّته في جلسة تصوير مقبلة، ما لاقى استحسان النجمة، التي اعتبرت أنّها فكرة ممتازة ويجب أن تحصل.