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«مايكروسوفت» تقاضي «سامسونج» بسبب انتهاك مزعوم لبراءة اختراع

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رفعت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا دعوى قضائية، الجمعة، ضد شركة «سامسونج» قالت فيها إن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة انتهكت اتفاقية حول براءة اختراع وقعت بين الشركتين في عام 2011 .

وتغطي الاتفاقية التكنولوجيا المستخدمة في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» التي تنتجها «سامسونج» وتكفل للشركة دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه عن كل هاتف تبيعه.

وقالت «مايكروسوفت» في الدعوة التي رفعتها أمام محكمة نيويورك الجزئية إن «سامسونج» توقفت عن الامتثال للاتفاقية عقب استحواذ «مايكروسوفت» مؤخرا على شركة «نوكيا».

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