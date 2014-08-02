اليوم.. "التعليم" تجرى اختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين

تجرى اليوم وزارة التربية والتعليم اختبارات القبول للطلاب المتقدمين إلى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، للعام الدراسى 2014/2015، على أن يتم عقد الاختبار فى المقرات التالية:

بالنسبة للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بالسادس من أكتوبر، تحدد مقر عقد الامتحان بمدرسة السنية الثانوية بنات (1 ش الكومى ـ السيدة زينب) فى الساعة العاشرة صباحا .

وبالنسبة للطالبات المتقدمات للالتحاق بمدرسة المتفوقات الثانوية بنات بزهراء المعادى: تحدد عقد الامتحان بمدرسة الخديوى إسماعيل الثانوية بنين (4 ش نوبار ـ السيدة زينب) فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويعقد اختبار الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس وفصول المتفوقين بالمدارس الثانوية بعد غدا الاثنين 4 من نفس الشهر.