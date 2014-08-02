باحث عن آثار يتسبب فى تصدع منازل طناش والأهالى يطالبون المحافظ بالتدخل

استغاث عدد من سكان قرية طناش بالوراق بالدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، لإنقاذ حياتهم من خطر تهدم منازلهم عليهم.

وقال فتحى حفناوى أبو السعود عن سكان طناش، إن أحد الأشخاص قام بالحفر داخل منزله بشارع عبد المجيد السيسى المتفرع من شارع عمر بن الخطاب بعد قيامه بإخلائه من السكان بغرض البحث عن الآثار وتم تحرير محضرين "إدارى" فى قسم شرطة الوراق برقم 3326 والآخر برقم 3930 4 مطالبا النيابة العامة بعمل معاينة لمعرفة وضع المنازل.

وأوضح عمر عبد الرازق عبد الحفيظ، أن لجنة هندسية من حى الوراق حضرت بالفعل وتعذر عليها دخول المنزل الذى يوجد به الحفر، لهروب أصحابه منه وقاموا بمعاينة المنازل الملاصقة لهذا العقار وسجلوا وجود تصدعات فى العديد من المنازل نتيجة أعمال الحفر التى تمتد أسفلها تتراوح ما بين تصدعات تحتاج إلى ترميمات وأخرى تحتاج إلى إزالة العقار لخطورته على السكان وتبين من الحصر أن عدد هذه المازل ثمانية.

على عبد المحسن رشوان قال "منذ تقديم هذا التقرير لم نعرف على وجه التحديد ما مصيرنا من هذه المنازل" متسائلا "من سيتحمل تكلفة هذا الخراب سواء أكان ترميما أو إزالة وإعادة البناء للمنازل التى أوصى التقرير بإزالتها".

واتهم الجميع من سكان طناش قسم شرطة الوراق بالتقصير فى أداء عمله فى القبض على الشخص المتسبب فى هذا بالرغم من قيام الأهالى بتحديد مكان تواجده الجديد.

وناشد أهالى طناش الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، التدخل السريع لإنقاذهم مما هم فيه الآن وإرسال لجنة من المحافظة، للوقوف على حقيقة ما تم كما يناشد الأهالى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية التدخل للقبض على صاحب العقار لكى يتم التمكن من معاينته من الداخل وكذلك تقديمه لجهات التحقيق.

جانب من تصدع منازل طناش

أهالى طناش يطالبون محافظ الجيزة بالتدخل

الأضرار التى لحقت بالمنازل جراء البحث عن الآثار