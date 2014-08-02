حزب النور يناقش تقارير المجمعات الانتخابية بالمحافظات وآخر الترشيحات استعداداً للبرلمان

اجتمع المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى للحزب، بأعضاء مكتب الأمانة العامة ومسئولى القطاعات مناقشة تقارير المجمعات الانتخابية للحزب المحافظات ضمن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية.

وأوضح المهندس جلال مرة، أمين عام الحزب، أنه تم استعراض التقارير المقدمة من المجمعات الانتخابية بالمحافظات وآخر الترشيحات المقترحة لخوض الانتخابات باسم الحزب حتى يتم الانتهاء من تلك العملية.

وأشار مرة، فى بيان له، أنه تمت دراسة بعض أسماء المرشحين طبقًا للمعايير التى وضعها الحزب للتمييز بين المرشحين.