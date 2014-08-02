مجلس النواب الليبي الجديد يعقد جلسة افتتاحية طارئة السبت

أعلن عضو بمجلس النواب الليبي أنه سيعقد في وقت لاحق من السبت جلسة افتتاحية طارئة للمجلس.

وأضاف العضو أبوبكر بعيره، وهو المكلف بإدارة أول جلسة لمجلس النواب بصفته أكبر الأعضاء سناً، أن «الجلسة ستشهد انتخاب رئيس لمجلس النواب الجديد ونائب ومقرر له، وذلك قبل أن يستلم المجلس الجديد السلطة رسميا من خلفه المؤتمر الوطني العام بـ48 ساعة فقط».

وأضاف أن «عدد النواب الواصلين إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا حتى الجمعة فاق النصاب القانوني المفترض لعقد جلسة البرلمان»، مؤكدا «وصول 95 نائبا من أصل 188) ممثلين عن كافة المدن الليبية».