إعلان أرقام المرشحين للقبول النهائي بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، أرقام الطلبة الجامعيين المرشحين للقبول النهائي بالدورة التأهيلية (44) للضباط الجامعيين للعام الدراسي 1435 / 1436ه .

وحددت الكلية أيام الاثنين 15 / 10 والثلاثاء 16 / 10 والأربعاء 17 / 10 ،مواعيد لتسليم المستندات وأصول الوثائق عند الساعة 8 صباحاً والتقيد بالحضور بالزي الرياضي.

وأهابت بالمرشحين عند المراجعة إحضار وثيقة التخرج الأصل مع صورة مصدقة منها (بدون ملف) مع أصل شهادة الامتياز للأطباء والعلوم الطبية المساعدة ونموذج تحويل الراتب لأحد البنوك مختوم من البنك مع رقم الآبيان، وملف علاقي يحتوي على صورتين من وثيقة التخرج الأصلية مصدقة ونسختين من السجل الأكاديمي للطالب موقعه ومختومة من الجامعة وصورتين مصدقة من شهادة الامتياز للأطباء والعلوم الطبية المساعدة وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة للمعادلة، مع ضرورة أن تحتوي على التقدير والمعدل.

كما يحتوي على أصل معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتخصصات الطبية والطبية المساعدة وصورة مصدقة منها للجامعات الأهلية والخارجية وأصل الترجمة المعتمدة لوثيقة التخرج الصادرة بلغة أجنبية، مع صورة مصدقة منها وست صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 x 6) مكشوف الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف تكون خلفيتها باللون الأبيض وأصل بطاقة الأحوال مع ست صور منها واضحة ومكبرة مكتوباً عليها بيانات البطاقة.

ودعت الكلية إلى إحضار ملف علاقي آخر يحتوي على صورتين مصدقة من وثيقة التخرج وصورتين مصدقة من السجل الأكاديمي وصورة من المعادلة وصورتين من بطاقة الأحوال وعدد(3) صور شخصية حديثة وملونه مقاس (4 x 6) مكشوف الرأس ونسخة من نموذج الأصل والمنشأ لوالدة الطالب معبأ ومختوم (النموذج من صفحتين على موقع الكلية بصيغة PDF يطبع وتعبأ كامل الحقول) وصورة صفحه (9 ) من طلب الالتحاق النهائي التي احتفظ بها الطالب.

ونبهت إلى أن يكتب رقم الطلب على الملفين من الخارج بقلم خط عريض، مشيرة إلى أن الطالب سيفقد أحقيته في القبول في حالة عدم حضوره في الموعد المحدد.

ودعت الكلية الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول مراجعة بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت: www.Kfsc.edu.sa.