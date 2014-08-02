العرضة والسامري والقصيد في احتفالات عيد شقراء

احتفلت محافظة شقراء بعيد الفطر المبارك بالعرضة السعودية والقصيد وألوان من فن السامري، بحضور محافظ شقراء بالنيابة مشعل بن ساعد العميري، وعضو المجلس المحلي بمحافظة شقراء عبدالله بن محمد القاسم "محافظ حريملاء سابقاً"، ووكيل جامعة شقراء المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن محمد السبيعي، وعضو مجلس الأهالي ومدير المالية بالمحافظة المهندس علي بن عبدالعزيز السبيعي، والشيخ عبدالرحمن المقحم، وعضو مجلس أهالي شقراء الشيخ إبراهيم بن سليمان الجماز، ومدير شرطة المحافظة العقيد فهد عبدالله العجمي، ومدير المرور العقيد سعد بن محمد الهزاني، ومساعد مدير التربية والتعليم مطلق بن ناصر الثبيتي، ورئيس البلدية المكلف عبدالرحمن التويم، وصالح المقرن المكلف بأعمال عيد شقراء، ورئيس مركز القصب سليمان بن عبدالعزيز القاسم، ورئيس مركز الجريفة محمد المسفر، ومدير مكتب المحافظ ناصر هاجد السيحاني، وعدد من أعيان وأهالي شقراء.

وانطلقت الفعاليات بالعرضة السعودية والألعاب النارية، وقدم فقرات الحفل طلاب الجامعة، ثم تلا الشاب همام عبدالله من طلبة دار التربية الاجتماعية بشقراء آيات من القرآن الكريم، ثم قصيدة للشاعر عبدالله بن علي السيحاني.

وألقى عبدالله بن عمر الجلال كلمة الأهالي هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

وألقى كلاً من الشاعر غلاب بن ود الثبيتي والشاعر فهد بن ناصر المجيول قصيدتين بهذه المناسبة.

وبدأت العرضة السعودية التي شارك فيها العميري وأعيان وأهالي المحافظة، واستمرت فعاليات الفرقة الشعبية بموروث العرضة والسامري حتى بعد منتصف الليل، وقدم الحفل كل من سليمان السعيد، وفواز الفاضل، وماجد العصيمي.