أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العرضة والسامري والقصيد في احتفالات عيد شقراء

Google+ Print
العرضة والسامري والقصيد في احتفالات عيد شقراء العرضة والسامري والقصيد في احتفالات عيد شقراء

    احتفلت محافظة شقراء بعيد الفطر المبارك بالعرضة والقصيد وألوان من فن السامري، بحضور محافظ شقراء بالنيابة مشعل بن ساعد العميري، وعضو المجلس المحلي بمحافظة شقراء عبدالله بن محمد القاسم "محافظ حريملاء سابقاً"، ووكيل جامعة شقراء المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن محمد السبيعي، وعضو مجلس الأهالي ومدير المالية بالمحافظة المهندس علي بن عبدالعزيز السبيعي، والشيخ عبدالرحمن المقحم، وعضو مجلس أهالي شقراء الشيخ إبراهيم بن سليمان الجماز، ومدير شرطة المحافظة العقيد فهد عبدالله العجمي، ومدير المرور العقيد سعد بن محمد الهزاني، ومساعد مدير التربية والتعليم مطلق بن ناصر الثبيتي، ورئيس البلدية المكلف عبدالرحمن التويم، وصالح المقرن المكلف بأعمال عيد شقراء، ورئيس مركز القصب سليمان بن عبدالعزيز القاسم، ورئيس مركز الجريفة محمد المسفر، ومدير مكتب المحافظ ناصر هاجد السيحاني، وعدد من أعيان وأهالي شقراء.

وانطلقت الفعاليات بالعرضة السعودية والألعاب النارية، وقدم فقرات الحفل طلاب الجامعة، ثم تلا الشاب همام عبدالله من طلبة دار التربية الاجتماعية بشقراء آيات من القرآن الكريم، ثم قصيدة للشاعر عبدالله بن علي السيحاني.

وألقى عبدالله بن عمر الجلال كلمة الأهالي هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

وألقى كلاً من الشاعر غلاب بن ود الثبيتي والشاعر فهد بن ناصر المجيول قصيدتين بهذه المناسبة.

وبدأت العرضة السعودية التي شارك فيها العميري وأعيان وأهالي المحافظة، واستمرت فعاليات الفرقة الشعبية بموروث العرضة والسامري حتى بعد منتصف الليل، وقدم الحفل كل من سليمان السعيد، وفواز الفاضل، وماجد العصيمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما