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محافظ القريات يرعى انطلاق مهرجان صيف القريات

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محافظ القريات يرعى انطلاق مهرجان صيف القريات محافظ القريات يرعى انطلاق مهرجان صيف القريات

    افتتح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ليلة أمس الأول مهرجان "كاف" في قصر الشعلان بقرية كاف التاريخية بمحافظة القريات، والذي تنظمه بلدية محافظة القريات والذي يستمر لمدة 10 أيام بفعاليات متنوعة.

وبدأ حفل الافتتاح بآيات تلاها عبدالمجيد العنزي، ثم كلمة لرئيس بلدية محافظة القريات المهندس علي بن قائض الشمري رحب فيها بالحضور وأكد على أن المهرجان يتطور عاما تلو الاخر وقال ان مهرجان هذا العام يتزامن مع مشروع تطوير القرى التراثية بقلعة كاف وقد ضم عددا من الفعاليات التراثية منها البناء بالطين والسعف واستخراج الملح وشدد على أهمية هذه المهرجانات في تفعيل السياحة للمجتمع المحلي وشكر أمير المنطقة والمحافظ على دعمهما ومتابعتهما، ثم قدم اوبريت بعنوان "كاف" قدمه المنشد حامد الضبعان تضمن 3 لوحات فنية لوحة فرح ووطن والدحة الشمالية.

وفي ختام الحفل قام راعي الحفل بتكريم الجهات الداعمة والراعية كما تم تكريم عدد من المؤسسات المشاركة والإدارات الحكومية والجهات الإعلامية بعدها قدم رئيس البلدية درعا تذكارية للمحافظ ثم أطلقت الألعاب النارية.

وقام الجاسر والحضور بجولة على أجنحة المهرجان بدأت بزيارة خيمة المعارض المشاركة والاطلاع على أركان الإدارات الحكومية والأهلية المشاركة كما قام بزيارة خيمة جماعة الفن التشكيلي والتصوير الضوئي وزيارة الخيمة المخصصة للأسر المنتجة والتي تضم أكثر من 40 مشاركة.

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