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كشف غموض وقائع سرقات شركات الخدمات الملاحية ببورسعيد .. عصابة سرقوا تسع شركات

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كشف غموض وقائع سرقات شركات الخدمات الملاحية ببورسعيد .. عصابة سرقوا تسع شركات كشف غموض وقائع سرقات شركات الخدمات الملاحية ببورسعيد .. عصابة سرقوا تسع شركات

القت مباحث الشرق برئاسة الرائد تامر سليم القبض علي لص تخصص في سرقة الشركات الملاحية بالاتفاق مع أخرون مونوا تشكيلا عصابيا .

وكان قد تعددت وقائع سرقات مكاتب شركات الخدمات الملاحية بدائرة حى الشرق – بورسعيد … وذلك خلال الفترة الأخيرة .. عن طريق مفاتيح مصطنعة وسرقة بعض المبالغ المالية والأجهزة منها .

وفى ضوء ذلك تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير ادارة البحث الجنائى – بمديرية امن بورسعيد ضم ضباط مباحث قسم شرطة الشرق، حيث توصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب تلك الوقائع ” احمد ياسر الصعيدى – مقيم دائرة الزهور”،  حيث كون و اخران تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة مكاتب الخدمات الملاحية بدائرة قسم الشرق .

عقب تقنين الإجراءات .. تمكن الرائد  تامر سليم – رئيس مباحث قسم شرطة الشرق من ضبط المتهم ، وبمواجهتة اعترف بإشتراكة مع آخران (تم تحديدهما ) بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقات مكاتب شركات خدمات ملاحية بدائرة قسم شرطة الشرق مستخدما مفاتيح مصطنعة … منها :-
> واقعة سرقة شركة ماكس لاين للخدمات الملاحية .
> واقعة سرقة شركة كاستيلا للخدمات الملاحية .
> واقعة سرقة شركة حسام الدين ابراهيم للخدمات الملاحية .
> واقعة سرقة شركة صن لايت ايجنسى للملاحة .
> واقعة سرقة شركة ماكس وايل للملاحة .
> واقعة سرقة شركة بان مارين للملاحة .

وبإرشاد المتهم تم ضبط مبلغ مالى (10.000 جنية ) من متحصلات وقائع السرقات وكذا بعض الأجهزة الكهربائية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية . وبالعرض على نيابة الشرق قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لة فى المواعيد القانونية .

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