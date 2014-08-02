أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الدعاية لفيلم أحمد حلمي على طريقة المشاهد المحذوفة!

Google+ Print
الدعاية لفيلم أحمد حلمي على طريقة المشاهد المحذوفة! الدعاية لفيلم أحمد حلمي على طريقة المشاهد المحذوفة!

السبت 02-08-2014 00:35

حيلة جديدة ابتكرها الفنان المصري أحمد حلمي ومخرج فيلمه "صنع في "عمرو سلامة للدعاية للفيلم حيث نشرا على حسابيهما الشخصيين على "فيس بوك" مقطع لفيديو محذوف من الفيلم يدور فيه حوار بين حلمي والدبدوب، وعلقا على الفيديو أن "هذا المقطع تم حذفه لأسباب فنية تتعلق بطول الفيلم"علما بأن المقطع لا يتعد زمنه الثلاثين ثانية".
وقال المخرج سلامة: "انتظروا المزيد من المشاهد المحذوفة".
إلى ذلك، فقد قام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب الفيلم وتداوله لكن بصورة غير نقية.
فيلم"صنع في مصر"يشارك في بطولته بجوار أحمد حلمي كل من الفنانين ياسمين رئيس وادوارد ودلال عبد العزيز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر