الدعاية لفيلم أحمد حلمي على طريقة المشاهد المحذوفة!

حيلة جديدة ابتكرها الفنان المصري أحمد حلمي ومخرج فيلمه "صنع في مصر"عمرو سلامة للدعاية للفيلم حيث نشرا على حسابيهما الشخصيين على "فيس بوك" مقطع لفيديو محذوف من الفيلم يدور فيه حوار بين حلمي والدبدوب، وعلقا على الفيديو أن "هذا المقطع تم حذفه لأسباب فنية تتعلق بطول الفيلم"علما بأن المقطع لا يتعد زمنه الثلاثين ثانية".

وقال المخرج سلامة: "انتظروا المزيد من المشاهد المحذوفة".

إلى ذلك، فقد قام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب الفيلم وتداوله لكن بصورة غير نقية.

فيلم"صنع في مصر"يشارك في بطولته بجوار أحمد حلمي كل من الفنانين ياسمين رئيس وادوارد ودلال عبد العزيز.