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مصدر أمني: المطرب حاتم فهمي لن يغادر محبسه إلا بعد سداد مليون جنيه

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مصدر أمني: المطرب حاتم فهمي لن يغادر محبسه إلا بعد سداد مليون جنيه مصدر أمني: المطرب حاتم فهمي لن يغادر محبسه إلا بعد سداد مليون جنيه
وفهمي يبحث مع دفاعه إمكانية سداد الكفالة

كتب : محمد سيف الأحد 26-05-2013 15:21

قال مصدر أمني، أن المطرب حاتم فهمي، المخلي سبيله بكفاله مليون جنيه، في قضية النصب الشبكي يبحث مع دفاعه إمكانية سداد الكفالة، وأنه يبحث تجميع المبلغ من عدة مصادر.

وأضاف المصدر، أن فهمي، لن يغادر محبسه إلا بعد سداد الكفالة التي قضي بها المستشار محمد البغدادي قاضي المعارضات في محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية كضمان لإخلاء سبيله.

كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أحال قضية النصب الشبكي والمتهم فيها المطرب حاتم فهمي، وسلمي صباحي، نجلة حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بعدما تعددت البلاغات ضد المتهمين، وتجاوزت 3 آلاف بلاغ في مختلف المحافظات.

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