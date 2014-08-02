كتائب القسام: لا معلومات عن الجندي الإسرائيلي

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت في بيان أنها لا تملك أي معلومات عن الجندي الإسرائيلي الذي أعلنت تل أبيب تعرضه للخطف خلال مواجهات الجمعة في جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في أول تعليق لها على موضوع خطف هذا الجندي “إننا في كتائب القسام لا علم لنا حتى اللحظة بموضوع الجندي المفقود ولا بمكان وجوده أو ظروف اختفائه”.

وجاء في بيان القسام أن قوة إسرائيلية توغلت، فجر الجمعة، بعمق كيلومترين شرقي رفح فتصدت لها مجموعة من مقاتليها واشتبكت معها قبل أن تفقد الاتصال معهم.

ورجحت كتائب القسام أن يكون جميع مقاتلي هذه المجموعة قد قتلوا بمن فيهم الجندي الذي تتحدث إسرائيل عن اختفائه “على افتراض أن هذه المجموعة من مقاتلينا قد أسرت هذا الجندي أثناء الاشتباك.”

وكانت إسرائيل أعلنت يوم الجمعة فقدان الاتصال بضابط برتبة ملازم أول أثناء اشتباك مع مقاتلين من كتائب القسام شرقي رفح، الأمر الذي اعتبرته حماس “محاولة لإيجاد مبرر لخرق الهدنة”.