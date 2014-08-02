«طرق دبي» تطلق باقات عائلية لرواد فيري دبي

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات باقات عائلية لفيري دبي لتوفير خيارات جديدة ومتنوعة للعائلات من مختلف شرائح المجتمع واستقطاب أعداد جديدة من رواد فيري دبي.

وأوضح حسين خانصاحب، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة بأن الباقة العائلية هي عبارة عن أربع تذاكر (2 للكبار و2 للأطفال) مع خصم بنسبة (10%) على تذاكر الكبار ليبلغ سعر تعرفة باقة الدرجة الذهبية (210) دراهم بدلا من (225) درهما وسعر تعرفة باقة الدرجة الفضية (140) درهما بدلا من (150) درهما.

وقال خانصاحب: «نهدف من خلال إطلاق هذا العرض الترويجي إلى رفع أعداد ركاب الفيري للفترات القادمة بنسبة (5%) لتصل الزيادة المتوقعة إلى (3,936) راكبا وليصبح العدد (82,647) راكبا مع نهاية العام 2014 بعد أن كان العدد الإجمالي لركاب الفيري (78,711) راكبا في العام 2013.».