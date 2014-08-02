كتائب شهداء الاقصى تطلق 3 قذائف هاون و 5 صواريخ N103 و 4 صواريخ 107 خلال 24 ساعة

اصدرت كتائب شهداء الأقصي بيانًا صحفيًا اعلنت فيه عن اطلاقها 3 قذائف هاون و 5 صواريخ N103 و 4 صواريخ 107 خلال ال24 ساعة السابقة اتجاه مناطق عسكرية ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي .

وجاء نص البيان كالىتي :-

كتائب شهداء الأقصى- فلسطين لواء الشهيد القائد : نضال العامودي

“تواصلا مع عملية “طريق العاصفة”

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط : على ثرى أرض الوطن يا من كنتم الدرع الحامي لمجاهدينا والمقاومة الفلسطينية ككل , نشهد اليوم التفافاً ليس له مثيل حول مشروع الكفاح المسلح ليعلي الشعب وقيادته ومقاوميه لواء الحق ويعلونها مدوية لا ركوع بعد اليوم وما هذا كله إلا بفضل الله .

” طريق العاصفة ” التي أنارت لنا طريق الحرية ونؤكد لشعبنا أن النصر أت لا محالة وعلى العدو أن يرضخ لشروط المقاومة والشعب.

وهنا تضع كتائب الاقصي لواء العامودي بين أيديكم حصاد عمليات وحدة المدفعية و الوحدة الصاروخية ليوم الأربعاء: الجمعة الموافق 1/8/2014:

أولاً: ضرب موقع زكيم العسكري ب 3 قذائف هاون عيار 120م الساعة 12:55 ص

> ثانياً: قصف مغتصبة عسقلان ب5 صواريخ N103في تمام الساعة 8:11 م

> ثالثاً: قصف مغتصبة نتيف عتسرا ب3 صواريخ 107 الساعة 9:34

> رابعاً: قصف مجمع أشكول ب4 صواريخ 107 الساعة 9:34

القتل بالقتل .. والقصف بالقصف .. والرعب بالرعب

وإنها لثورة حتى النصر