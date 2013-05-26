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رانيا فريد شوقي تواصل "نقطة ضعف" بالشيخ زايد

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رانيا فريد شوقي تواصل "نقطة ضعف" بالشيخ زايد رانيا فريد شوقي تواصل "نقطة ضعف" بالشيخ زايد

كتب : هند سعد الدين الأحد 26-05-2013 16:18

تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير أحداث مسلسلها الجديد "نقطة ضعف"، في إحدى الفيلات داخل "كمبوند" بالشيخ زايد بأكتوبر، وهو عبارة عن ديكور منزلها طبقا لسياق أحداث المسلسل.

وتجسد رانيا في المسلسل شخصية الدكتورة ليلى التي تقع في حب الدكتور عمر الذي يجسده الفنان السوري جمال سليمان.

"نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان، ورانيا فريد شوقي، وهالة فاخر، وروجينا، وفيدرا، وفريال يوسف، وهاجر جاد، وكريم عبد الجواد، وسناء يوسف، ومحمد التاجي، والقصة من تأليف شهيرة سلام وإخراج أحمد شفيق ومن إنتاج صادق الصباح.

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