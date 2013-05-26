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سناء يوسف فنانة تشكيلية ومطربة في رمضان

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سناء يوسف فنانة تشكيلية ومطربة في رمضان سناء يوسف فنانة تشكيلية ومطربة في رمضان

كتب : محمد عبد الجليل منذ 55 دقيقة

تواصل الفنانة التونسية سناء يوسف تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "نقطة ضعف" مع الفنان جمال سليمان، حيث تقدم شخصية نور وهي فتاة تعشق الغناء، ويشاركها في بطول المسلسل كل من: رانيا فريد شوقي وروجينا وناصر سيف وهاله فاخر وفريال يوسف وفيدرا وريهام حجاج وأشرف مصيلحى، المسلسل من تأليف الكاتبة شهيرة سلام وإخراج أحمد شفيق وإنتاج صادق الصباح.

وفي نفس الإطار تقدم سناء دورا آخر في مسلسل "فض اشتباك" حيث تقدم شخصية فريدة وهي فنانة تشكيلية، المسلسل بطولة أحمد صفوت وإيناس كامل ورجاء الجداوي ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومن تأليف وإخراج حازم متولي، ويتناول المسلسل العلاقات الاجتماعية في بعد ثورة 25 يناير والتغييرات التي حدثت للمصريين.

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