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أوباما: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعلى حماس إطلاق سراح الجندى الأسير

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أوباما: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعلى حماس إطلاق سراح الجندى الأسير أوباما: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعلى حماس إطلاق سراح الجندى الأسير

الرئيس الأميركي باراك أوباما – أرشيفة

قال الرئيس الأمريكي بارك اوباما: ان موقف بلده واضح منذ اللحظة الأولي تجاه اسرئيل فلن تستطيع اي دولة في العالم ان تتحمل ان تطلق هذا الكم من الصواريخ علي اراضيها ولا تقبل ان تشق الأنفاق أرضها.

وأضاف “أوباما” خلال المؤتمر الصحفي ،الذي تم نقله عبر فضائية “اون تي في ” انه ينبغي علي الشعب الفلسطيني إطلاق سراح الضابط الاسرئيلي من قبل حماس، دون شروط مسبقة او مشروطة لافتا انه يدين كذلك استهداف بعض المدنيين، وهذا ما دفعنا لخوض مبادرة لوقف إطلاق النار.

وأشاد أوباما بالدور الذي يقوم به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الوصول إلى حل للأزمة الفلسطينية بعدما تعرض للكثير من الانتقادات الدولية.

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