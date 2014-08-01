أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

3 رحلات جديدة تقلع إلي مطار “جربا” بتونس لإعادة اللاجئين المصريين

Google+ Print
3 رحلات جديدة تقلع إلي مطار “جربا” بتونس لإعادة اللاجئين المصريين 3 رحلات جديدة تقلع إلي مطار “جربا” بتونس لإعادة اللاجئين المصريين

مطار القاهرة

تقلع من مطار القاهرة الدولي، في الساعة العاشرة والنصف، من مساء اليوم الجمعة، رحلة للطيران رقم 3007 من طراز البوينج 777-200، والذي يتسع لعدد 319 راكباً متجهة الى مطار جربًا في تونس لإجلاء العاملين المصريين العالقين علي الحدود الليبية التونسية.

وقال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أنه من المقرر أن تقلع رحلتان أخرتان إحداهما في الساعات الأولى من صباح الغد والأخرى صباح غد السبت، وسيتم تحديد ميعادهما بالتنسيق مع وزارة لخارجية.

وأكد الوزير، أن جميع العاملين بالوزارة يبذلون قصارى جهدهم للمساهمة في إنجاز هذه المهمة الوطنية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر