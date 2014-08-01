3 رحلات جديدة تقلع إلي مطار “جربا” بتونس لإعادة اللاجئين المصريين

تقلع من مطار القاهرة الدولي، في الساعة العاشرة والنصف، من مساء اليوم الجمعة، رحلة مصر للطيران رقم 3007 من طراز البوينج 777-200، والذي يتسع لعدد 319 راكباً متجهة الى مطار جربًا في تونس لإجلاء العاملين المصريين العالقين علي الحدود الليبية التونسية.

وقال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أنه من المقرر أن تقلع رحلتان أخرتان إحداهما في الساعات الأولى من صباح الغد والأخرى صباح غد السبت، وسيتم تحديد ميعادهما بالتنسيق مع وزارة لخارجية.

وأكد الوزير، أن جميع العاملين بالوزارة يبذلون قصارى جهدهم للمساهمة في إنجاز هذه المهمة الوطنية.