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سعر بطولات الكرة السعودية = 476 أحمد فتحي + طائرات + أندية عالمية

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سعر بطولات الكرة السعودية = 476 أحمد فتحي + طائرات + أندية عالمية سعر بطولات الكرة السعودية = 476 أحمد فتحي + طائرات + أندية عالمية

أثار حصول مجموعة MBC على حقوق البطولات السعودية لعشر سنوات مقابل مليار دولار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية العربية.

وكعادة الشعوب العربية في تحويل الأسعار الخيالية إلى أمثلة بسيطة توضح ضخامة المبلغ المدفوع في هذه الصفقة سنضرب بعض النماذج لتساعدك على استيعاب ما حدث منذ ساعات باتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع MBC على بيع حقوق البطولات السعودية مقابل ما يساوي أربعة مليارات ريال سعودي.

أولا أمثلة مصرية:

غواصة رامز قرش البحر:

تستطيع بمليار دولار شراء "من غير ولا شعوذة ولا سحر" 12 ألف و195 غواصة مثل الغواصة التي أبهر بها رامز جلال المصريين ببرنامجه الذي أذيع في رمضان المنقضي (رامز قرش البحر) إذ تبلغ سعر الغواصة الواحدة حوالي 82 ألف دولار.

فيلا في الساحل الشمالي:

بمناسبة الأجواء الحارة التي نعيشها في مصر حاليا يتبادر لأذهان الجميع الرغبة في السفر إلى أي منطقة ساحلية مصرية لقضاء فترة على البحر وبما إن المثل السائد في مصر الآن هو "الصيف يعني ساحل" فإن بإمكانك بمبلغ مليار دولار شراء 3 آلاف و355 فيلا في الساحل الشمالي إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا حوالي 2 مليون جنيه أي ما يوازي 298 ألف دولار (سعر الدولار 7.15 إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

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