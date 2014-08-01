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نقيب الصيادين بكفر الشيخ: احتجاز 16 صيادًا مصريًا بتونس

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قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، إن السلطات التونسية ألقت القبض على مركب الصيد المصري «أبوالبهلوان الجديد»، ملك سعيد أحمد البهلوان، من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وعلى متنه 16 صيادًا جميعهم من برج مغيزل.

وأضاف «نصار» أن المركب كان قد خرج في رحلة صيد منذ حوالي 20 يومًا من جزيرة مالطا، وأثناء العودة لمصر وفي ظروف غامضة، حسب قوله، ألقت السلطات التونسية القبض على المركب واعتقلت من على متنه من الصيادين وأودعتهم بميناء صفاقص منذ 4 أيام.

وأوضح نقيب الصيادين لكفر الشيخ أن الصيادين المحتجزين اتصلوا به مستغيثين ومطالبين السلطات المصريه بالتدخل لدى السلطات التونسية للإفراج عنهم.

وطالب «نصار» المسؤولين بوزارة الخارجية بالتدخل للإفراج عن هؤلاء الصيادين، كما طالب المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ بصرف إعانات عاجلة لأسرهم لحين عودتهم، حيث إن المحتجزين هم العائل الوحيد لأسرهم.

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